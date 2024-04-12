Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Сумах

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Сумська ОВА

Російські війська вдень вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум. Попередньо, постраждали троє людей.

Про це повідомила Сумська ОВА.

Удар частково зруйнував покрівлю нежитлового приміщення, відбулося загоряння. Пожежу вже ліквідували. Крім того, пошкодило два адміністративних нежитлових приміщення та 73 вікна в трьох житлових будинках.

Напередодні росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах. Люди не постраждали.