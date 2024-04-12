У Костянтинівці російська ракета влучила у пʼятиповерхівку, є постраждалі

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Пресслужба ДСНС

Російська ракета влучила по пʼятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. Через обстріл поранені щонайменше троє людей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Через влучання на балконах з 2 по 5 поверх виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв. м.