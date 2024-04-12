У Костянтинівці російська ракета влучила у пʼятиповерхівку, є постраждалі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Російська ракета влучила по пʼятиповерхівці в Костянтинівці на Донеччині. Через обстріл поранені щонайменше троє людей.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Через влучання на балконах з 2 по 5 поверх виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загорання на площі 150 кв. м.
- У Донецькій області оголошена обовʼязкова евакуація, а з прифронтових громад — примусова. Російські окупанти щоденно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.