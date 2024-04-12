Україна відкрила посольство в африканському Кот-дʼІвуарі

Новини

МЗС України

У Кот-дʼІвуарі, що в західній Африці, 11 квітня офіційно запрацювало українське посольство.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Посольство працює в місті Абіджан. Його відкрили під час візиту представника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха у рамках турне країнами Африки.

«Відкриття посольства України в Кот-д’Івуарі — країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами», — зазначив Субх.

Делегації України і Кот-дʼІвуару обговорили план дій для розбудови міжгалузевого діалогу — цьому сприятиме відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро.

Субх також провів окрему зустріч із заступником міністра закордонних справ, африканської інтеграції та івуарійців за кордоном Уаттарою Вотабуною, під час якої передав особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Заступник глави івуарійського МЗС запевнив, що підтримка України щодо російської агресії є «твердою та непохитною».