У Києві знову температурні рекорди — така погода характерна для початку червня

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Jessica Alberto / Unsplash

У столиці вчергове зафіксували температурні рекорди. Протягом 11 квітня було два — найвищі мінімальна і середньодобова температури повітря.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря в Києві 11 квітня не опустилась нижче +14,7 °С, що на 3,1 °С вище за попередній рекордний показник, зафіксований 11 квітня 1977 року.

Водночас середньодобова температура повітря теж була найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +18,6 °С. Це перевищило попередній рекордний показник 2018 року на 1,3 °С.

Багаторічні показники свідчать, що така температура повітря відповідає 5 червня.

Від початку квітня кліматологи зафіксували вже 13 температурних рекордів.