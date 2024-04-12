Британія планує передати Україні новітню лазерну зброю

Новини

Велика Британія розглядає можливість передати Україні прототип бойового лазера DragonFire, здатного збивати дрони й ракети.

Про це 12 квітня заявив міністр оборони Грант Шаппс, пише The Telegraph.

Напередодні, 11 квітня, Шаппс перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він заявив, що ця зброя «може мати величезні наслідки».

Міністр також наголосив, що затримки з розгортанням нових збройових технологій є «найбільшим марнотратством грошей в обороні».

«Я хочу прискорити те, що зазвичай було б дуже тривалим процесом — можливо, до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, можливо, на кораблях, а можливо, і на суші», — зазначив Шаппс.

Він підкреслив, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року, але працює над можливістю відправити прототипи в Україну раніше — навіть якщо вони не будуть допрацьовані на 100%.

«Зараз в Європі триває конфлікт, для якого ми маємо унікальну сучасну зброю, що може бути корисною. Скажімо так, вона не повинна бути на 100% досконалою, щоб українці, можливо, отримали її у свої руки. 2027 рік все ще залишається запланованим строком, але, звичайно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити цей процес», — сказав він.

Що відомо про DragonFire

У січні 2024 року Велика Британія оголосила про перші успішні випробування лазерної зброї — системи спрямованої енергії (LDEW) DragonFire.

Дальність системи засекречена, однак відомо, що DragonFire бʼє прямим променем і може вражати видимі цілі зі швидкістю світла. Точність системи описується як точкова — зброя може поцілити в монету номіналом £1 з кілометрової відстані. 10-секундний постріл за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість такого пострілу не перевищує £10 (491 гривня).

У березні Міноборони Британії опублікувало кадри випробувань DragonFire. У відео показали застосування лазера проти статичних цілей та січневі випробування на полігоні. У ролику також змодельовано, як встановлений на військовому кораблі лазер виводить з ладу катер, сліпить один БпЛА і збиває інший.