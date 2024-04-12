Financial Times: США запропонували залучити борг для України під заставу прибутку від заморожених російських активів

Новини

Death to Stock

США запропонували залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутніх прибутків від заморожених Заходом російських державних активів.

Про це пише Financial Times.

Країни G7 не можуть дійти консенсусу щодо того, що робити із €260 мільярдами росактивів, які країни Заходу заморозили після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У США підтримали ідею повної конфіскації активів і передачі їх Україні, натомість у ЄС цю ідею не схвалюють, оскільки це «може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки». Водночас у Євросоюзі розглядають надання Україні прибутку від базових активів.

Питання використання росактивів на користь України гостро постало останніми місяцями, оскільки ескалація російської агресії триває вже третій рік, а Конгрес у США затримує необхідну Україні допомогу.

«Ми на тому етапі, коли нам слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо», — заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Сінгх сказав, що пропозиція США включатиме висунення «наведеної вартості майбутнього потоку відсотків за замороженними активами через облігації або кредит».

Він зазначив, що європейці вже виявили готовність переказувати Україні відсотки з активів раз на два роки. Проте були способи «з часом збільшити вартість цих потоків доходу».

«Замість того, щоби просто перераховувати річний прибуток з активів, концептуально можливо перенести 10-річний чи 30-річний прибуток. Поточна вартість цих прибутків величезна», — сказав він.

Європейський чиновник сказав, що російські заморожені активи, які зберігаються в центральному депозитарії Euroclear у Брюсселі, можуть за десять років принести €30—40 мільярдів. Тоді як протягом наступних 15—20 років ця сума сягатиме €50—60 мільярдів. Однак це приблизні суми, адже прибуток від росактивів залежить від майбутніх процентних ставок.

Цю пропозицію тепер мають обговорити міністри фінансів країн G7 у кулуарах зустрічей Світового банку і Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні наступного тижня. Сінгх каже, що мета — досягти ухвалення відповідного рішення на щорічному саміті лідерів G7 у червні.

Більшість заморожених активів рф — €200 мільярдів — перебувають у ЄС, у центральному депозитарії Euroclear у Брюсселі. За час повномасштабної війни росії з Україною вони принесли €3,85 мільярда прибутку. У Євросоюзі обговорювали використання майбутніх прибутків на закупівлю зброї для України та на відновлення країни від наслідків російської агресії.

Враховуючи пропозицію США, можна було б використати частину прибутку на закупівлю зброї та реконструкцію, а частину — на виплату боргу.