У Миколаєві зросла кількість загиблих від ракетного удару

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Національна поліція

Російське військо вдень 11 квітня завдало ракетного удару по Миколаєву. Кількість загиблих у місті зросла до пʼяти.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Напередодні було відомо про чотирьох загиблих, ще одна жертва — це 37-річний чоловік, який помер у лікарні. Також три людини травмовані.

У Миколаєві пошкоджені будинки у приватному секторі, транспортні засоби й промислові обʼєкти.

Національна поліція

Сили оборони півдня повідомляли, що росіяни вдарили балістичними ракетами.

Миколаїв і Миколаївщина регулярно потрапляють під удари російських окупантів. Над регіоном майже щоночі працюють Сили ППО, збиваючи ударні дрони.