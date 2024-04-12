У Миколаєві зросла кількість загиблих від ракетного удару
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Національна поліція
Російське військо вдень 11 квітня завдало ракетного удару по Миколаєву. Кількість загиблих у місті зросла до пʼяти.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Напередодні було відомо про чотирьох загиблих, ще одна жертва — це 37-річний чоловік, який помер у лікарні. Також три людини травмовані.
У Миколаєві пошкоджені будинки у приватному секторі, транспортні засоби й промислові обʼєкти.
Сили оборони півдня повідомляли, що росіяни вдарили балістичними ракетами.
Миколаїв і Миколаївщина регулярно потрапляють під удари російських окупантів. Над регіоном майже щоночі працюють Сили ППО, збиваючи ударні дрони.
- Уночі 12 квітня російські окупанти знову націлилися на енергетичну інфраструктуру України — Сили ППО збили 16 ударних дронів. У Миколаївській області знищили один безпілотник.