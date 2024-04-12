Україна тепер мобілізовує 25-річних ― але їх мало через демографічну яму. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 11 квітня

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«Бабель»

Хлопці 25―27 років, які тепер підлягають мобілізації до ЗСУ, перебувають на дні демографічної ями, яка припадає на це покоління, йдеться в аналітичному матеріалі The New York Times. Вони народжені під кінець 1990-х, коли Україна була в економічній кризі й у населення було мало певності в завтрашньому дні. Хоча це лише одна з двох причин відносно невеликої кількості молоді цього віку в Україні.

Друга причина ― наслідок Першої та Другої світових воєн. Тоді теж народжували менше ― і це відбилось на наступних поколіннях: адже коли народжені в 1941―1945 досягли дітородного віку, вони теж народили менше дітей, ніж трохи старші чи молодші за них, пише видання. Теперішні 25-річні українці ― результат накладання кількох таких демографічних криз.

Як результат, максимальний мобілізаційний ресурс тут ― трохи більше 450 тисяч юнаків. Ясна річ, що мобілізують не всіх із них. Також видання зазначає, що підхід України все одно поблажливий: 25 років вважаються досить пізнім віком для мобілізації. Наприклад, у США мобілізують із 18 років. Із такого ж віку забирає українців до лав своїх військ на тимчасово окупованих територіях росія.

Те, що частина молодих хлопців зараз гинуть у війні, закладає підвалини для демографічної проблеми в майбутньому, однак виїзд жінок за кордон є серйознішим викликом у порівнянні з цим, каже виданню демограф Олександр Гладун. Демографічне майбутнє нації залежить від цих двох факторів. Утім, мобілізація 25-річних є правильним рішенням, переконаний він: для країни у війні особливого вибору немає.

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