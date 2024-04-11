США виділять Україні $138 мільйонів на модернізацію ППО

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США підписали угоду про передачу Україні $138 мільйонів на модернізацію систем ППО, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За словами Брінк, виділені кошти допоможуть підтримувати ефективність української протиповітряної оборони перед лицем невпинних атак росії на енергосистему та український народ.

Напередодні Держдепартамент США схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III Sustainment і повʼязаних із нею елементів логістики на $138 мільйонів. Американська сторона знає, що Україна гостро потребує нарощування свого потенціалу для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил.