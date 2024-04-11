Freedom House: Україна найбільше серед 29 країн покращила показник демократії

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Протягом 2023 року Україна попри війну покращила оцінки демократії серед 29 країн Центральної Європи та Центральної Азії.

Про це йдеться в звіті Freedom House щодо ситуації з демократією в «перехідних» країнах Центральної Європи та Центральної Азії.

З 29 країн, які досліджували, у 10 відбулося зниження рівня демократії і лише в пʼяти зареєстрували покращення. Серед останніх і Україна, яка загалом отримала 3,43 бала з можливих семи і найбільше покращила оцінки.

Freedom House зарахував Україну, разом з 10 іншими країнами, до «гібридних режимів», які загалом перебувають між демократичним і автократичним блоками країн.

Найкращі показники у звіті Freedom House отримали Естонія (6 балів), Латвія та Словенія (по 5,79 бала), які належать до групи «консолідованих демократій». Найгірший рівень у росії та Азербайджану (по 1,07 бала), Таджикистану (1,04 бала) і Туркменістану (1 бал), яких віднесено до групи «консолідованих авторитарних режимів».