Зірка американського футболу й актор О. Джей Сімпсон помер від раку

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Reuters

Колишній гравець Національної футбольної ліги й актор О. Джей Сімпсон помер від раку. Йому було 76 років.

Про смерть Сімпсона повідомили його рідні на офіційному акаунті актора в соцмережі Х (колишній Twitter).

«10 квітня наш батько Орентал Джеймс Сімпсон відійшов у вічність у боротьбі з раком. Його оточували діти та онуки. У цей час його сімʼя просить вас поважати їхнє бажання усамітнення і милосердя», — йдеться у повідомленні від родини Сімпсона.

Сімпсон повідомив про захворювання на рак у травні 2023 року. Він не розкрив тип онкохвороби, однак зазначив, що пройшов необхідне лікування — хімеотерапію, і переміг хворобу. Однак у лютому 2024 року він знову пройшов хіміотерапію.

О. Джей Сімпсон був зіркою американського футболу і грав у Національній футбольній лізі. Після закінчення спортивної карʼєри він почав зніматися в рекламі та фільмах. Популярність йому принесла роль детектива Нортберга в трилогії «Голий пістолет».

О. Джей Сімпсон в 2017 році. Reuters

У 1994 році Сімпсона звинуватили у вбивстві його дружини Ніколь Сімпсон та її коханця Рона Голдмана. Жінці відрубали голову і сильно понівечили обличчя, а чоловіку завдали множинних ножових поранень. Після довгого та скандального судового процесу присяжні виправдали Сімпсона.

Суд над О. Джеєм Сімпсоном став найгучнішим і наймедійнішим процесом ХХ століття — він прикував увагу 100 мільйонів глядачів по всьому світу. Це стало серйозною перевіркою судової системи США.

Уже в 1997 році за позовом родичів жертв вбивств Сімпсона у цивільному суді визнали винним у спричиненні смерті. Сімпсон мав виплатити родині загиблого Голдмана $33,5 мільйона. Грошей на це в нього не вистачало, тож у 2007 році він вирішив пограбувати готельний номер колекціонера в Лос-Анджелесі — нібито для того, щоб «повернути викрадені в нього спортивні кубки».

За збройний напад О. Джей отримав 33 роки (по року за невиплачений мільйон) і відправився за ґрати. А вже в 2017 році він вийшов з вʼязниці через рішення про дострокове звільнення за хорошу поведінку.