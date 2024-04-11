Новини

ЗМІ: Туреччина запропонувала Україні та рф нову мирну угоду. Вона передбачає заморожування війни

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Reuters / «Бабель»

Туреччина ініціювала новий проєкт мирної угоди між Україною та росією, згідно з яким пропонується заморозити війну по теперішній лінії фронту.

Про це пише російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на неназване джерело.

За даними ЗМІ, проєкт договору передбачає:

Російське ЗМІ пише, що цей варіант мирної угоди базується на українсько-російських переговорах у 2022 році, і його нібито підтримує президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на публікацію заперечив існування будь-яких мирних планів, окрім Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

«Все інше — лише бажання пролонгувати війну через її замороження, ескалацію, збереження російського агресивного режиму», — заявив він.

Що таке Українська формула миру?

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: