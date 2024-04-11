ЗМІ: Туреччина запропонувала Україні та рф нову мирну угоду. Вона передбачає заморожування війни

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Reuters / «Бабель»

Туреччина ініціювала новий проєкт мирної угоди між Україною та росією, згідно з яким пропонується заморозити війну по теперішній лінії фронту.

Про це пише російське видання «Новая газета. Европа» з посиланням на неназване джерело.

За даними ЗМІ, проєкт договору передбачає:

взаємне зобовʼязання США і росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також відновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь з неможливістю одностороннього виходу з нього;

заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб, що може спричинити дестабілізацію її уряду;

заморожування війни за наявною лінією фронту;

зобовʼязання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, окупованих росією;

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року;

обмін полоненими за формулою «всіх на всіх»;

росія не заперечує проти вступу України до Євросоюзу.

Російське ЗМІ пише, що цей варіант мирної угоди базується на українсько-російських переговорах у 2022 році, і його нібито підтримує президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на публікацію заперечив існування будь-яких мирних планів, окрім Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

«Все інше — лише бажання пролонгувати війну через її замороження, ескалацію, збереження російського агресивного режиму», — заявив він.

Що таке Українська формула миру?

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року під час виступу перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: