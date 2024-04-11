Жінка на канаті за рекордний час піднялася на Ейфелеву вежу. Так вона збирала гроші на підтримку онкохворих

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Француженка Анук Гарньє піднялася по канату на другий поверх Ейфелевої вежі у Парижі, аби зібрати кошти на підтримку онкохворих. 34-річна жінка піднялася на 110 метрів за 18 хвилин, встановивши світовий рекорд з вертикального підйому по мотузці.

Про це повідомляє The Guardian.

«Моя мрія здійснилася. Це чарівно. Я ніколи не сумнівалася у тому, що збиралася зробити», — сказала Гарньє після того, як піднялася на висячій мотузці, щоб досягти рекорду.

Попередній світовий рекорд серед чоловіків належав спортсмену з ПАР Томасу Ван Тондеру, який у 2020 році піднявся на 90 метрів по мотузці між вежами Совето у Йоганнесбурзі. Попередній рекорд серед жінок належав датській спортсменці Іді Матільде Стінсгаард, яка піднялася по мотузці на 26 метрів по Копенгагенському оперному театру у 2022 році.

Тепер Гарньє є абсолютною рекордсменкою. Вона почала займатися скелелазінням у 2022 році, після перемоги на чемпіонаті світу з бігу з перешкодами у своїй віковій категорії. Жінка шукала новий виклик і тоді її надихнув успіх Стінсгаард.

«Я сказала собі: 26 метрів — це не так вже й високо, на який памʼятник я могла би залізти?» — сказала вона в коментарі AFP.

Гарньє розповіла, що цілий рік готувалася до виклику і була рада бачити свою родину, спускаючись канатом.

«Як прекрасно було бачити, як вони пишаються. Саме вони прищепили мені цю дисципліну в спорті, навчили завжди викладатися якнайкраще, завжди прагнути до досконалості. Завдяки їм сьогодні я можу робити надзвичайні речі», — каже Гарньє.

Жінка сказала, що вона також хотіла зібрати кошти для «Ліги проти раку» після того, як її матері встановили діагноз.

«Я бачила, як вона бореться. Я хотіла внести свою лепту», — сказала Гарньє.

Тепер вона планує повернутися до бігу з перешкодами та нестиме олімпійський вогонь у травні в Марселі. Проте зізнається, що вже думає про майбутні виклики.