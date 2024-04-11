Словаччина підтримає вступ України в ЄС

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Словаччина не чинитиме перешкод на шляху України до Євросоюзу. Про це премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив під час пресконференції з українським премʼєром Денисом Шмигалем.

«Ми не є країною, яка чинитиме перешкоди на вашому шляху. Навпаки, ми хочемо допомогти», — запевнив Фіцо.

Також він зазначив, що Братислава візьме участь в Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії з 15 до 16 червня.

За словами Шмигаля, говорили і про енергетику, зокрема реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора «Мукачеве — Вельке Капушани».

«Домовилися до середини наступного року системно переглянути нашу договірну базу стосовно фінансово-технічного, економічного співробітництва та соціального захисту. А також опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію», — зазначив український премʼєр.

Говорили також про розмінування — Словаччина готова допомагати. Йдеться, зокрема, про спільне виробництво інженерної техніки та про надання вже готових машин для виявлення та знешкодження мін.