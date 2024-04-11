США ввели санкції проти компаній із росії, Китаю та ОАЕ. Деякі з них постачали деталі до дронів Shahed

Новини

Giuseppe Milo / Flickr

Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження щодо трьох компаній із росії, шести з Китаю і двох — з Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Серед причин введення обмежень — участь компаній у закупівлях компонентів для дронів Shahed, які використовує росія у війні проти України, а також застосовують підтримувані Іраном єменські хусити під час атак на судна в Червоному морі.

За створення мережі із закупівель аерокосмічних компонентів, зокрема тих, що використовуються для виробництва безпілотників, до чорного списку внесли російські компанії:

«Аэросила» — виробляє авіаційні гвинти;

«Дельта-Аэро» — займається ремонтом і техобслуговуванням літальних апаратів;

«ОДК-Стар» — входить до структур «Ростеха», що виробляє системи паливоживлення та управління газотурбінними двигунами.

За даними Мінторгу США, у закупівлі компонентів для безпілотників Shahed брало участь і китайське підприємство Shenzhen Jiasibo Technology, яке також підпало під обмеження.

Ще одна компанія з Китаю — Jiangxi Xintuo Enterprise — потрапила в список через підтримку російської армії: вона закуповувала, розробляла та розповсюджувала російські безпілотники.

Ще чотири китайські компанії (LINKZOL Technology, Xiʼan Like Innovative Information Technology, Beijing Anwise Technology та SITONHOLY) занесені до списку, оскільки їх підозрюють у придбанні товарів американського походження для програм військової модернізації Китаю.

Під обмеження також підпали дві компанії з ОАЕ (Khalaj Trading LLC та Mahdi Khalaj Amirhosseini) за експорт товарів зі Сполучених Штатів до Ірану в обхід американських санкцій, запроваджених щодо Тегерану.