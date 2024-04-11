ЄС на тлі масованих російських атак оцінить можливості НАТО захистити свою енергетику

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Наступного тижня міністри країн Євросоюзу зустрінуться, щоб обговорити, яку роль може відіграти НАТО в захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу після вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документом, де викладені ці плани.

Бельгія, яка головує у блоці, хоче запитати держави-члени, який внесок Альянс може зробити в боротьбу з широким спектром загроз, включно з диверсіями, кібератаками та тактикою гібридної війни. Також міністри обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.

Війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, залишиться тією сферою, яку навмисно й активно будуть використовувати як зброю.

Видання вказує, що моніторинг енергетичної інфраструктури у 27 державах-членах та їхніх морях є непростим завданням, особливо в міру того, як ЄС рухається до більш цифрової енергетичної мережі та виділяє децентралізовані поновлювані джерела енергії.

Раніше шість європейських держав довкола Північного моря домовилися про співпрацю задля захисту розташованої в його акваторії критичної інфраструктури від потенційних атак. Спільну декларацію підписали Бельгія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, Німеччина і Норвегія.