У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці через витік газу. Є загиблі й поранені

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Вночі в Довгинцівському районі Кривого Рогу через витік побутового газу стався вибух у квартирі на четвертому поверсі девʼятиповерхівки. Через це постраждали семеро людей — трьох шпиталізували, іншим надали медичну допомогу на місці. Один чоловік загинув, його тіло знайшли під завалами.

Про це повідомили начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул і ДСНС України.

Вибух частково зруйнував конструкції з третього до пʼятого поверху одного з підʼїздів. У будинку виникла пожежа, працівники ДСНС її швидко ліквідували.

На місці працюють усі відповідні служби — ДСНС, поліція, екстрена медична допомога, а також штаб психологічної допомоги, куди звернулися понад 20 людей. До ліквідації наслідків вибуху залучили майже 20 одиниць техніки. Роботи з розбору завалів тривають — під ними ще можуть бути люди.

Також у сусідній школі працює «пункт незламності», де наразі перебувають понад 30 людей.