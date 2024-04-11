Республіканці США мають вибір: допомогти Зеленському чи продемонструвати вірність Трампу. Огляд матеріалів іноземних медіа 10 квітня

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«Бабель»

Палата представників США відновила роботу й має нагоду нарешті підтримати пакет військової допомоги Україні, вкрай необхідний Києву. Якщо конгресмени не зроблять цього зараз, то можливо, що цьогоріч такої нагоди вже не буде, пише колумніст Financial Times Едвард Люс у статті під назвою «Американський момент істини щодо України».

Значну частину статті присвячено конгресменці від Республіканської партії Мерджорі Тейлор Грін. Її обрання до американського парламенту колись сприймалось у Вашингтоні як жарт ― без особливого змісту й наслідків. Зараз же вона погрожує спікеру Палати представників Майку Джонсону підняти тему його відставки, навіть якщо він у принципі винесе на голосування питання допомоги Україні. Грін ― одна з найбільш відвертих пропутінських конгресменок, і це праве крило Республіканської партії коректно називати саме пропутінським, а не «ізоляціоністським», як називають себе вони та деякі журналісти, пише автор. Російські медіа дають американським політикам на кшталт Грін щедрий час на поширення своїх тез. Наприклад, що українці утискають права християн чи жорстокіші за росіян. Деякі радикальні республіканці навіть ставлять Україну, а не росію, в один ряд із Китаєм та Іраном.

Усе те, що відбувається зараз в американському Конгресі, відбувається через Трампа, нагадує Люс. Нещодавно той запевнив, що в перший же день свого ймовірного президентства вимагатиме від України визнати російськими Крим та Донбас. Це точно те, чого хоче путін ― Трамп явно грає на його боці. Історично лідер республіканців нагадує Чарльза Ліндберга ― лідера пронацистського руху «Америка передусім» (America First), який був активним на початку 1940-х. Різниця лише в тому, що Ліндберг і близько не підходив до Білого дому, це був маргінал, якого не сприймали всерйоз. Натомість Трамп, на жаль, один із найвпливовіших політиків країни, пише автор колонки.

Майк Джонсон «настільки ж не хоче втратити крісло спікера, наскільки прохолодний щодо України». Тому шанси Києва на розблокування американської допомоги не назвеш значними: Джонсону простіше здатися. При тому, що для США зовсім не є фінансовим тягарем підтримка України, так само як неправдою є те, що НАТО недостатньо вкладається в підтримку Києва. Це просто момент слабкості Сполучених Штатів, запевняє автор статті. Момент, який бачать і запамʼятають усі.

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