Експосадовців СБУ підозрюють у розкраданні пального на 26 мільйонів гривень

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Колишнього керівника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України та його першого заступника підозрюють у розкраданні пального у 2022 році. Це призвело до 26 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, підозрювані організували схему — пальне для службових авто та бронетехніки СБУ купляли за штучно завищеними цінами. Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.

СБУ стверджує, що підозрювані вносили недостовірні відомості до фінансово-господарських звітів. Їх обох раніше звільнив голова СБУ Василь Малюк.

Під час обшуків у помешканнях підозрюваних знайшли понад 11 мільйонів гривень і незареєстровану зброю — бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепальної зброї. Також правоохоронці вилучили мобільні телефони, компʼютери та документи із нібито доказами злочинної діяльності.

Експосадовці СБУ отримали підозри за перешкоджання законній діяльності інших військових формувань і розтрату чужого майна службовою особою. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.