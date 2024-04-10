Meta дозволила користувачам Facebook Messenger надсилати фото в HD-якості

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SOPA Images / Contributor

Компанія Meta оголосила про оновлення для Facebook Messenger із новим набором функцій. Серед них — можливість відправляти фото в HD-якості та надсилати файли розміром до 100 МБ.

Про це йдеться в блозі Meta.

Щоб надсилати зображення в HD-якості, користувачам потрібно буде на обраному фото увімкнути перемикач HD. У вищій якості також можна буде надсилати одразу декілька фото.

Крім того, використовуючи HD та інші фото чи відео, користувачі тепер зможуть створювати спільні альбоми з заходів чи подій. Це дозволить збирати фото та відео із днів народжень, поїздок чи інших подій в один альбом, який буде простим у пошуку та яким буде легко поділитися.

Функція створення альбомів зʼявиться у месенджері протягом кількох наступних тижнів.

Також оновлення Facebook Messenger дало можливість надсилати файли розміром до 100 МБ. Підтримуються всі основні формати файлів, включаючи Word, PDF і Excel.

Ще одне нововведення — QR-коди для швидкого пошуку інших людей. Щоб почати спілкування з новою людиною потрібно буде перейти у налаштування та обрати значок QR-коду. Цей код можна буде сканувати іншим пристроєм або просто скопіювати посилання, яким можна ділитися з іншими.