СБУ затримала депутата ОПзЖ, який був інформатором ФСБ на Донеччині

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Служба безпеки України затримала депутата Дружківської міської ради від забороненої партії ОПзЖ. Його підозрюють у роботі на російську ФСБ.

Про це пише пресслужба відомства.

За даними слідства, депутат входив до мережі інформаторів ФСБ, яку викрили ще у березні 2023 року. Тоді ж було затримано чотирьох його спільників.

СБУ вважає, що фігурант возив одного з агентів на власному авто, щоб фіксувати оборонні позиції ЗСУ. Найбільшу увагу звертали на геолокації укріпрайонів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів.

Також члени мережі намагалися відслідкувати рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Крім того, після російських авіаударів підозрювані збирали інформацію про наслідки ворожих прильотів. За всіма зібраними даними окупанти сподівались виявити слабкі місця в обороні Дружківки.

Депутату міськради оголосили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.