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Швейцарія планує виділити на відбудову України близько €5 мільярдів до 2036 року. Загалом, за оцінками Світового банку, на відновлення України потрібно €448 мільярдів.

Про це йдеться на урядовому сайті Швейцарії.

Протягом наступних 12 років Федеральна рада Швейцарії планує посилити підтримку відбудови України та сприяти співпраці з приватним сектором. Зважаючи на поточну фінансову ситуацію в країні, Федеральна рада пропонує поетапний підхід: до 2028 року підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва становитиме €1,5 мільярда.

У період 2029—2036 років Федеральна рада хоче залучити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту €3,5 мільярда. На сьогоднішньому засіданні Федеральному департаменту закордонних справ (FDFA) та Федеральному департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) доручили розробити програму для України, яка включатиме відповідні механізми контролю. Ця програма має забезпечити цілеспрямовану та ефективну підтримку.

Федеральна рада також доручила FDFA, EAER та всім зацікавленим відомствам визначити, як контролюватимуть цю програму для України. Для цього мають створити міжвідомчу керівну групу на чолі з делегатом Федеральної ради з питань України.

Загалом Швейцарія уже витратила €3 мільярди на підтримку українців, які постраждали від війни. З них €2,5 мільярда — на українських біженців у самій Швейцарії. Ще €425 мільйонів скерували до бюджету міжнародного співробітництва.