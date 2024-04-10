СБУ затримала чоловіків, які хотіли вивезти з України деталі до винищувачів і ударних гелікоптерів

Новини

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які намагалися вивезти за межі України комплектуючі до бойових літаків і ударних гелікоптерів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, у Кропивницькому затримали місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.

Спершу він хотів продати до країни ЄС деталі оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29. Для цього він намагався оформити їх на пошті, вказавши недостовірні дані в митній декларації.

Фігуранта затримали на спробі відправити авіаобладнання.

На Полтавщині викрили зловмисника, який хотів продати деталі до ударних гелікоптерів Мі-24 і корабельних гвинтокрилів Ка-27.

Він розміщував рекламу в мережі, а знайшовши іноземного замовника, готував для нього поштове відправлення, яке оформив як цивільне обладнання. Його затримали під час відправлення посилки.

Обом фігурантам оголосили про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує увʼязнення до трьох років.