ВМС ЗСУ: У Криму «мінус» російський гелікоптер Ка-27

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У Криму знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Деталі його знищення він не розповів.

Вертоліт Ка-27 призначений для протичовнової оборони флоту, він може базуватися на кораблях різного класу.

Вертоліт Ка-27.

Основним протичовновим вертольотом Військово-морських сил росії є модифікація Ка-27ПЛ. Він шукає, відстежує та вражає підводні човни в підводному і надводному положеннях.

Орієнтовна вартість — $1,5 мільйона.

За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, від початку 2024 року українські війська збили два ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому більш вразливі.