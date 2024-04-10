ВМС ЗСУ: У Криму «мінус» російський гелікоптер Ка-27
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Криму знищили російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Деталі його знищення він не розповів.
Вертоліт Ка-27 призначений для протичовнової оборони флоту, він може базуватися на кораблях різного класу.
Основним протичовновим вертольотом Військово-морських сил росії є модифікація Ка-27ПЛ. Він шукає, відстежує та вражає підводні човни в підводному і надводному положеннях.
Орієнтовна вартість — $1,5 мільйона.
За офіційними даними Повітряних сил ЗСУ, від початку 2024 року українські війська збили два ворожі літаки далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50, один транспортний літак Іл-22, 12 винищувачів-бомбардувальників Су-34 і два багатоцільові винищувачі Су-35.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що така кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50 — російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції ЗСУ і засоби ППО, тому більш вразливі.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 10 квітня 2024 року за час повномасштабного вторгнення росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів.