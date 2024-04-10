«Божевілля на двох». Вийшов перший трейлер продовження «Джокера»

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Тодд Філліпс

Вийшов перший трейлер продовження «Джокера». Друга частина вийде з підзаголовком «Божевілля на двох» (Joker: Folie à Deux). Реліз запланований на 4 жовтня 2024 року.

Судячи з трейлеру, другу частину Тодд Філліпс зняв у жанрі мюзиклу, події якого частково відбуваються в божевільні «Аркгем» у Готем-Сіті.

До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс, а його партнерку Гарлі Квінн зіграла Леді Гага.

За даними Variety, бюджет фільму сягнув $200 мільйонів — удвічі більше за витрати на створення першої частини 2019 року.

Гонорар Хоакіна Фенікса становить 10% від загального бюджету. За повторне виконання ролі одного з головних персонажів DC він отримає $20 мільйонів. Водночас Леді Гага отримає $12 мільйонів.

Окрім Хоакіна Фенікса, у фільмі грають Роберт Де Ніро («Круті хлопці», «Таксист»), Зазі Бітц («Атланта», «Дедпул»), Френсіс Конрой («Американська історія жахів») і Марк Марон.