«Божевілля на двох». Вийшов перший трейлер продовження «Джокера»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Тодд Філліпс
Вийшов перший трейлер продовження «Джокера». Друга частина вийде з підзаголовком «Божевілля на двох» (Joker: Folie à Deux). Реліз запланований на 4 жовтня 2024 року.
Судячи з трейлеру, другу частину Тодд Філліпс зняв у жанрі мюзиклу, події якого частково відбуваються в божевільні «Аркгем» у Готем-Сіті.
До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс, а його партнерку Гарлі Квінн зіграла Леді Гага.
За даними Variety, бюджет фільму сягнув $200 мільйонів — удвічі більше за витрати на створення першої частини 2019 року.
Гонорар Хоакіна Фенікса становить 10% від загального бюджету. За повторне виконання ролі одного з головних персонажів DC він отримає $20 мільйонів. Водночас Леді Гага отримає $12 мільйонів.
Окрім Хоакіна Фенікса, у фільмі грають Роберт Де Ніро («Круті хлопці», «Таксист»), Зазі Бітц («Атланта», «Дедпул»), Френсіс Конрой («Американська історія жахів») і Марк Марон.
- Цьогоріч 4 жовтня виповнюється чотири роки з дня виходу першого фільму «Джокер». Оригінальна стрічка увійшла в історію та стала першим фільмом, знятим за коміксами. «Джокер» отримав 11 номінацій на «Оскар» (включно з найкращим фільмом).