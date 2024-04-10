Держдепартамент США схвалив продаж Україні ЗРК HAWK і обладнання для нього

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Держдепартамент США схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III Sustainment і повʼязаних із нею елементів логістики і підтримки програми на $138 мільйонів.

Про це повідомило Агентство зі співробітництва у сфері оборонної безпеки.

Агентство зазначає, що уряд України зробив запит на закупівлю обладнання та послуг, повʼязаних із підтримкою ракетної системи HAWK Phase III, включно з проєктуванням та інтеграцією для звʼязку й оперативної сумісності, реконструкцію і капітальний ремонт систем вогневих блоків ППО HAWK , компоненти для повторної сертифікації, комплекти інструментів, випробувальне і допоміжне обладнання, а також технічну документацію, запчастини і навчання персоналу разом з іншими елементами логістики та програмної підтримки.

«Державний секретар визначив і надав докладне обґрунтування того, що є надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу уряду України вищевказаних предметів і послуг оборонного призначення на користь національної безпеки США», — заявили в агентстві.

Американська сторона знає, що Україна гостро потребує нарощування свого потенціалу для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил.

HAWK — це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України у протистоянні російській агресії.