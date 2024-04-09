OOН: У березні через війну постраждало вдвічі більше дітей, ніж у лютому

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У березні внаслідок російської агресії загинули або були поранені щонайменше 57 дітей — це вдвічі більше, ніж у лютому.

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

За даними організації, у березні росія вбила або поранила 604 цивільних, що на 20% більше, ніж місяцем раніше.

«Зростання кількості жертв серед цивільного населення в березні відбулося переважно через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій території України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії зіткнення. Щонайменше 57 дітей були вбиті або поранені в березні, що вдвічі більше, ніж у лютому. Ці жертви стали наслідком, зокрема, збільшення використання керованих і некерованих авіабомб», — йдеться у звіті.

В ООН підтвердили, що внаслідок дворічного повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 10 810 людей, ще 20 556 поранені. В організації припускають, що кількість жертв серед цивільних осіб є набагато вищою.

У березні 2024 року масштабні скоординовані атаки на обʼєкти критичної інфраструктури зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергетичних обʼєктів по всій країні.