Помер лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс. Він передбачив існування елементарної частинки — бозона

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Британський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії і професор Единбурзького університету Пітер Хіггс помер від неназваної хвороби 8 квітня. Йому було 94 роки.

Про смерть фізика повідомила пресслужба Единбурзького університету, де Хіггс був почесним професором.

Хіггс був одним з найавторитетнішим фізиків світу. Він передбачив існування однієї з елементарних частинок — бозона — за 48 років до його відкриття, тож частинку назвали на його честь.

Гіпотезу про існування бозона Хіггс висунув у 1964 році. Це дозволило розгадати механізм утворення маси, тож згодом бозон стали називати «частинкою Бога». Лише в липні 2012 року вчені Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН) оголосили про відкриття частинки, а в березні 2013 року підтвердили її існування.

У 2013 році Пітер Хіггс і його бельгійський колега Франсуа Енглер здобули Нобелівську премію в галузі фізики за відкриття механізму порушення електрослабкої симетрії. Премію дали за теоретичні роботи, що дозволили пояснити появу маси у елементарних частинок, які потім підтвердилися експериментальним виявленням бозона Хіггса.

Пітер Хіггс.

Крім того, Хіггс — лауреат багатьох премій за досягнення в галузі теоретичної фізики. Зокрема, він лауреат медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, а також премії в галузі фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства. Він також був членом Королівського товариства Единбурга і членом Лондонського королівського товариства.

Видання The Wshington Post описує Хіггса як інтроверта, який уникав спілкування з медіа — він був таким же невловимим, як і відкрита ним елементарна частинка. Хіггс часто казав, що йому неприємна увага громадськості, а одного разу він нібито відмовився від лицарського звання.

У день, коли вчені ЦЕРН підтвердили існування бозона, він витягнув носовичок і витер сльозу, що скотилася по його щоці. Після цього Хіггс не залишився на святкову вечірку, а полетів додому — і відсвяткував власне відкриття з пляшкою пива в літаку.

У день, коли Хіггс отримував Нобелівську премію, він навмисно вислизнув на обід і відвідав художню галерею, щоб уникнути дзвінків від комітету з присудження премії і докучливих запитань від преси. Його зникнення затримало оголошення премії з фізики на годину, що змусило співлауреата Енглерта побоюватися, що їхні відкриття так і не нагородять.

Хіггс був атеїстом. Його дратувало, що бозон Хіггса називають «частинкою Бога», бо цей термін «незручний». Однак, він також не любив, що бозон Хіггса і поле Хіггса названі на його честь. Фізик казав, що це неповага до інших вчених, які прийшли до відкриття одночасно з ним.

Директор Единбурзького університету сер Пітер Метісон каже, що Хіггс був видатною людиною. Його бачення і уява змінили світ, а ще надихнули тисячу вчених — і продовжать надихати наступні покоління.