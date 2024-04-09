Комікс, у якому вперше зʼявився Супермен, продали за $6 млн. Він став найдорожчим в історії

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Примірник коміксу 1938 року, який вперше представив світу Супермена, продали за рекордні $6 мільйонів.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними аукціонного дому Heritage Auctions, рідкісний екземпляр Action Comics #1 був купив анонімний покупець. Ціна в $6 мільйонів зробила його найдорожчим коміксом, який коли-небудь продавали на аукціоні.

Протягом багатьох років Action Comics #1 утримував звання найдорожчого коміксу. Але у 2022 році Amazing Fantasy #15, який розповідає про Людину-павука, продали за $3,6 мільйона.

Супермен повернув собі першість у 2023 році, коли комікс Superman #1 продали за $5,3 мільйона.

Heritage Auctions називає Action Comics #1 «найважливішим коміксом з коли-небудь опублікованих», зазначаючи, що Супермен, який вперше зʼявився у весняному номері 1938 року, «залишається надзвичайно схожим» на версію, яку досі можна побачити в коміксах і на великому екрані сьогодні. Окрім першої появи Людини зі сталі, цей комікс також представив кохання Супермена, журналістку Лоїс Лейн.

На сьогодні існує лише 100 вцілілих копій Action Comics #1 — із 200 тисяч, які були надруковані National Allied Publications, попередницею DC Comics.