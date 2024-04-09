Netflix відмовився знімати новий анімаційний фільм Девіда Лінча, над яким режисер працював 20 років

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Fredrik Mortensen / Flickr

Стримінговий сервіс Netflix відмовився знімати новий анімаційний фільм режисера Девіда Лінча Snootworld, бо «люди не хочуть бачити старомодні казки».

Про це режисер розповів у коментарі Deadline.

Лінч працює над фільмом Snootworld 20 років. Сценарій до нього він розробляв разом із сценаристкою «Жаху перед Різдвом» та «Сімейки Адамсів» Керолайн Томпсон. За задумом режисера, Snootworld складатиметься з трьох дій — сценарієм першої та третьої займалась Томпсон, а другої — сам Лінч.

«Я не знаю, коли вперше почав думати про Snootworld. Але я робив якісь начерки, тож історія зʼявилася сама собою. Я обʼєднався з Керолайн, ми працювали над сценарієм. А нещодавно я подумав, що проєкт може когось зацікавити, тому представив його Netflix, але вони відхилили пропозицію», — розповідає режисер.

На думку Лінча, Netflix міг відхилити його ідею, бо Snootworld — «старомодна історія». Він каже, що люди хочуть бачити легку й «поверхневу» анімацію, а не «щось шаблонне».

«Мені подобається ця історія. Це те, що зможуть оцінити як діти, так і дорослі. Я б ніколи не взявся за створення анімації у чистому вигляді, але з сучасними компʼютерами можна робити вражаючі речі», — так Лінч коментує свій проєкт.

Сценаристка Керолайн Томпсон каже, що стрічка Snootworld — «чудернацька». Поки про неї відомо досить мало, адже Лінч не часто про неї згадує. Однак, за словами Томпсон, снути — це крихітні істоти, які у вісім років проходять ритуальний перехід — під час нього вони стають меншими, тож їх висилають на один рік, щоб захистити. Світ занурюється в хаос, коли головний герой зникає в килимі і його сімʼя не може його знайти, бо він потрапляє в чудернацький світ.

Девід Лінч ще не вирішив, чи стане режисером стрічки Snootworld. Він думав, що на режисерське крісло сяде його донька Дженніфер Лінч, яка зняла «Американську історію жахів». Однак у режисерки ще багато ідей та планів, тож вона порадила Лінчу самому режисувати проєкт.