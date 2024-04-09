Опитування: найчастіше українці відчувають утому, напруженість і надію

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Українці найчастіше відчувають утому (46%), напруженість (44%) і надію (31%), свідчать результати опитування Gradus Research, яке провели на початку 2024 року.

Як порівняти з 2023 роком, збільшилась кількість українців, хто відчуває напруженість, страх, гнів, роздратування, безсилля, розчарування та відчай, і водночас зменшилась частка тих, хто відчуває надію.

Загалом 36% опитаних вважають свій ментальний стан задовільним, а 51% — оцінюють його на середньому рівні. Ще 13% респондентів вважають свій ментальний стан незадовільним.

Останнім часом 77% опитаних українців переживали стрес та сильну знервованість. Основними причинами такого стану люди називають:

повномасштабну війну з росією (72%);

фінансові труднощі (41%);

соціально-політичну ситуацію в країні (38%);

стан власного здоровʼя (30%);

стан здоровʼя близьких (25%);

робота, робочі питання (21%).

При цьому під час повномасштабної війни лише 3% опитаних українців регулярно відвідують психолога або психотерапевта. Найчастіше українці не звертаються до спеціалістів, бо не вважають свої проблеми достатніми для звернення (29%) або впевнені, що зможуть впоратися самостійно (25%), ще 23% думають, що це дорого. А 20% українців вважають, що звернення до психолога не допоможе.

Щоб впоратися з нервозністю або стресом, українці сидять в Інтернеті (39%), дивляться телевізор / фільми / серіали (34%), а ще 32% спілкуються з друзями або сімʼєю.

На думку опитаних, найбільше психологічної допомоги потребують військові, що були залучені до бойових дій (47%). Ще 36% вважають, що допомога потрібна тим, хто втратив близьку людину на війні, а 29% — що психологічна допомога потрібна всім українцям. На думку 24% опитаних, психологічна підтримка потрібна людям, що пережили досвід окупації, полону або тим, чиї близькі перебувають у складі ЗСУ.