У Франції законодавчо заборонили скаржитися на шум від корів і півнів у селах

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Французький парламент ухвалив закон, згідно з яким кукурікання півнів, мукання корів, звук тракторів або запах гною у сільській місцевості більше не будуть підставами для скарг до суду.

Про це повідомляє The Guardian.

Ухвалений закон покликаний покласти край сотням скарг на шум, які щороку подають незадоволені сусіди, здебільшого новосели з міст, які шукають тиші й спокою в сільській місцевості.

«Ті, хто переїжджає в сільську місцевість, не можуть вимагати, щоб селяни, які їх годують, змінили свій спосіб життя», — заявляв міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті минулого року, коли законопроєкт був представлений у парламенті.

Коли в березні на щорічному сільськогосподарському салоні обговорювали це питання, він додав, що це «сюрреалістично, що суди завалені суперечками про те, чи мукають корови вночі».

«Що потрібно зробити? Приспати їх? Якщо тобі не подобається село, ти залишаєшся в місті, а якщо ти їдеш у село, ти пристосовуєшся до села, яке воно вже є», — додав міністр.

Відтепер люди, які вирішили жити поблизу ферми, магазину, бару чи ресторану, не можуть скаржитися на шум чи інші незручності.

Французьким судам регулярно доводилось розглядати скарги на шум через півнів, качок, гусей, корів і навіть цикад. Наприклад, у травні 2023 року жандарми зʼявилися в будинку 92-річної Колетт Феррі, щоб вилучити трьох жаб з її садового ставка після скарг сусідів.