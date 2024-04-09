До списку Forbes «30 до 30. Європа» увійшли 11 українців. Серед них продюсерка «20 днів у Маріуполі» Степаненко

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Одинадцятеро українців увійшли до списку «30 до 30. Європа» від журналу Forbes — щорічного переліку 30 видатних людей віком до 30 років у різних галузях.

Найбільше українців потрапили до категорії «Технології». Серед них засновники юридичного стартапу Legal Nodes Маргарита Сівакова та Максим Малюк. Стартап допомагає компаніям обходитися без юристів у штаті. Стартап базується у Лондоні.

У категорію увійшла і фахівчиня з кіберзахисту, криптопідприємниця і співзасновниця міжнародної компанії з кібербезпеки Hacken Євгенія Брошева. Haken працює з криптовалютними компаніями, біржами та геймінговими проєктами й заявляє про понад 1 200 клієнтів.

Також до цієї категорії потрапила співзасновниця і технічна директорка ШІ-стартапу Traces AI Вероніка Юрчук. Traces AI надає відеоаналітику на основі штучного інтелекту для компаній у секторі безпеки. Технологія Traces AI використовує для розпізнавання характерні риси людини, а також її аксесуари та одяг, розмиваючи обличчя, щоб зберегти анонімність.

У категорію «Фінанси» потрапили партнери венчурного фонду Flyer One Ventures Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга. Сума інвестицій фонду за останні пʼять років перевищила $40 млн. Серед компаній, у які інвестував фонд — GreenScreens, NewHomesMate, Competera та FintechFarm. Єрмоленко та Мажуга потрапляли в український список «30 до 30» у 2022 році.

До категорії «Спорт та ігри» увійшла засновниця геймерського стартапу GameTree, який створює безпечний простір для геймерів, Дана Сидоренко. За допомогою штучного інтелекту платформа GameTree допомагає геймерам шукати партнерів для гри. Сервіс орієнтований на жінок і ЛГБТК+ геймерів.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх також потрапили до цієї категорії. У 2023 році вона стала чемпіонкою світу та є головною претенденткою на «золото» на Олімпійських іграх у Парижі у 2024-му.

У категорію «Медіа і маркетинг» потрапила Василіса Степаненко — позаштатна відеопродюсерка в Associated Press. Степаненко разом із відеографом Мстиславом Черновим та фотографом Євгеном Малолєткою була частиною команди творців документального фільму «20 днів у Маріуполі», який у 2024 році отримав «Оскар».

Сюди ж увійшов і український підприємець і блогер Макс Клименко, у якого понад 5 млн підписників у TikTok, YouTube та Instagram. Він створює контент з порадами щодо карʼєри та бізнес-аналітики. Сукупна кількість переглядів його публікацій — понад 3 млрд. Також він є засновником комунікаційного агентства KLYM&CO, яке співпрацює з ООН, WWF, Google і Microsoft. Стартап має клієнтів у 25 країнах.

До категорії «Суспільні зміни» потрапив засновник онлайн-школи вивчення англійської мови Speaking club Владислав Перистий. У команді Speaking club 45 людей. Щомісяця на курсах від Speaking club навчаються близько 700 студентів.