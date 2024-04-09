Стрічка «Ми, наші улюбленці та війна» за перший вікенд зібрала рекордні для документального кіно 2,3 мільйона гривень

Новини

Фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна» за перший вікенд у національному прокаті — з 4 до 7 квітня — зібрав рекордні для документального кіно 2,3 мільйона гривень. Це більше, ніж найкасовіший український документальний фільм «20 днів у Маріуполі» заробив за 16 вікендів.

Про це СЕО дистрибʼюторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська повідомила Forbes.

За перший вікенд стрічку побачили близько 13 440 глядачів. Фільм став першим українським релізом Green Light Films.

У день премʼєри, 4 квітня, стрічка «Ми, наші улюбленці та війна» встановила ще один рекорд — найбільші касові збори за перший день прокату серед документального кіно — 359 тисяч гривень.

За даними Ясінської, стрічку показали 142 кінотеатри на 174 екранах. Фільм щоденно показували близько 240 разів. Водночас в Україні зараз працюють близько 190 кінотеатрів, каже гендиректорка Green Light Films.

Як зазначили у Forbes, найкасовішому українському документальному фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова знадобилось 16 вікендів, аби зібрати 2,1 мільйона гривень та майже 17 тисяч глядачів. Станом на початок квітня 2024 року касові збори стрічки «20 днів у Маріуполі» становили 8,7 мільйона гривень.

Стрічка «Ми, наші улюбленці та війна», створена у спільному виробництві з канадською кінокомпанією Yap Films, є режисерським дебютом українського блогера й мандрівника Антона Птушкіна, відомого як ведучий програми «Орел і Решка». Офіційна премʼєра фільму відбулася 28 березня на кінофестивалі документального кіно Doc Kyiv Fest. Робота над проєктом тривала півтора року.

Стрічка показує велику війну в Україні крізь призму життя тварин — як їх рятували з замкнених квартир, евакуювали з територій під обстрілами та як вони допомагали людям у складних обставинах.