В Австралії сфотографували рідкісного сумчастого крота

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В Австралії помітили та сфотографували надзвичайно рідкісного сумчастого крота.

Про це пише BBC.

Північний сумчастий кріт, або какарратул, мешкає в одному з найвіддаленіших куточків Австралії і є настільки невловимим, що влада країни навіть не знає, скільки їх існує.

Ці кроти завбільшки з долоню мають шовковисту золотисту шерсть, обрубаний хвіст і лапи, схожі на ласти, та не мають очей.

Зазвичай сумчасті кроти трапляються лише кілька разів на десятиліття. Вони живуть у піщаних дюнах в ізольованих пустелях і проводять дуже мало часу на поверхні.

На цього крота натрапили рейнджери організації Kanyirninpa Jukurrpa Martu під час роботи у Великій Піщаній пустелі, що розташована приблизно за 1 500 кілометрів від міста Перт.