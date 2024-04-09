Мінспорту визнало критично важливими низку ФК і спілок

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Міністерство молоді та спорту України у 2023 — 2024 роках надало Українській асоціації футболу (УАФ), а також футбольним клубам «Кривбас», «Дніпро-1», «Динамо Київ», «Оболонь», «Шахтар» статут критично важливих для функціонування економіки в особливий період.

Згідно з наказами Мінспорту критично важливими також визнали ТОВ «Футбольний клуб «Кривбас», ТОВ «Спортивний клуб «Дніпро-1», ТОВ «Футбольний клуб «Динамо Київ», ТОВ «Футбольний клуб «Оболонь», ПрАТ «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)», а також громадську спілку «Українська асоціація футболу».

Також такий статус надали благодійному товариству «Шахтар Сошіал», ТОВ «Шахтар-сервіс», громадським організаціям Київської міської, Одеської, Миколаївської, Львівської та Вінницької областей, обласним організаціям Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», Фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» і низці інших підприємств та організацій у сфері відання міністерства.

Станом на лютий Мінспорту визначило критично важливими 36 підприємств, установ та організацій.

Відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Водночас порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, яких можна забронювати, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

У грудні 2023 року президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт заявив, що частина українських спортсменів і тренерів заброньовані, але бронювати від мобілізації всіх спортсменів немає можливості.