За ніч сили ППО знищили 20 російських дронів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty
У ніч на 9 квітня російські окупанти запустили по Україні 20 ударних безпілотників Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська в росії. Також вони атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Силам ППО вдалося збити всі 20 ударних дронів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Напередодні російські війська поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади — вдарили по житловому будинку. Загинула одна людина, ще десять постраждали.
- Ще росіяни 8 квітня скинули авіабомби по центру Білопілля й атакували Суми з авіації. У Білопіллі загинула жінка, у Сумах троє поранених.
- Удень 8 квітня російські окупанти вдарили по промисловому обʼєкту в Запоріжжі. Через удар загинули троє людей.