За ніч сили ППО знищили 20 російських дронів

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У ніч на 9 квітня російські окупанти запустили по Україні 20 ударних безпілотників Shahed із мису Чауда в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська в росії. Також вони атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Силам ППО вдалося збити всі 20 ударних дронів у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Напередодні російські війська поцілили по цивільній інфраструктурі в межах Полтавської громади — вдарили по житловому будинку. Загинула одна людина, ще десять постраждали.