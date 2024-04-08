У ЄС домовилися про продовження безмитної торгівлі з Україною з більшими гарантіями для європейських фермерів

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Європарламент і Рада ЄС попередньо домовилися продовжити призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС до 5 червня 2025 року, але з посиленими гарантіями для європейських фермерів.

Про це йдеться в пресрелізі Європарламенту.

Якщо на ринку Євросоюзу або на ринках однієї чи кількох країн ЄС виникнуть значні перебої через український імпорт, наприклад, пшениці, то Єврокомісія матиме швидко відреагувати і може застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне.

У рамках посилених гарантій для європейських фермерів передбачене екстрене гальмування для «особливо чутливої групи» сільськогосподарських продуктів, а саме: птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

Учасники переговорів домовилися про подовження лібералізації торгівлі з Україною на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту у 2022, 2023 роках та у другому півріччі 2021-го. Інакше кажучи, якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022 та 2023 років, мита повторно запровадять. Крім того, Єврокомісія зобовʼязується посилити моніторинг імпорту зерна, зокрема пшениці.

Європарламент і Рада ЄС тепер повинні остаточно ухвалити цю угоду, що, ймовірно, відбудеться у квітні.