Працівник УДО, якого затримали через смерть юнака на станції київського фунікулера, отримав підозру

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Синиця Олександр / УНІАН

Службовець Управління державної охорони, якого затримали через смерть неповнолітнього на станції фунікулера в Києві, отримав підозру в умисному вбивстві.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час сутички підозрюваний штовхнув одного з підлітків. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Від отриманих різаних ран хлопець помер до приїзду лікарів.

Затриманого правоохоронця відсторонили від виконання обовʼязків — він працював в Управлінні державної охорони України. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років увʼязнення.