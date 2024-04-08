Росіяни скинули авіабомби по центру Білопілля і атакували Суми з авіації. Є жертви

Новини

Сумська обласна прокуратура / Facebook

Російські війська вдарили по центру Білопілля чотирма керованими авіабомбами й атакували Суми за допомогою авіації. Через обстріл у Білопіллі загинула жінка.

Про це повідомила Сумська ОВА.

У Білопіллі ще троє людей отримали поранення, один з них — у важкому стані. Постраждали заклади торгівлі й міська рада, знищені автомобілі.

Також російська авіація вдарила по обʼєкту цивільної інфраструктури в Сумах. У місті поранені троє людей.