У Берліні лікарю дали три роки за евтаназію. Суд вважає, що його пацієнтка не могла ухвалити свідоме рішення через депресію
- Автор:
- Оля Березюк
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Pixabay
Берлінського лікаря засудили до трьох років увʼязнення у справі про евтаназію. На думку суддів, жінка, якій він допомагав, не могла сформувати власну волю через депресію.
Про це пишуть Tagesschau та Zeit Online.
У 2021 році 37-річна жінка, яка була студенткою ветеринарного факультету, звернулася до лікаря з проханням про евтаназію. Трохи менше ніж через два тижні він дав їй смертельні таблетки, але вона виблювала їх.
Пізніше лікар зробив жінці інфузію смертельного препарату в готельному номері. За версією слідства, жінка сама почала це робити й невдовзі померла.
На початку судового процесу лікар заявив, що він ніколи не сумнівався в «свободі суджень і рішень» своєї пацієнтки.
«Я бачив великий емоційний стрес і рішучість вчинити насильницьке самогубство, якщо це буде необхідно», — заявив він.
Зі свого боку суддя Марк Сауттер заявив, що лікар «перевищив межі допустимого». Вирок наразі не є остаточним і лікар може його оскаржити.
Підсудний належить до організації, що займається евтаназією, і був виправданий у попередньому судовому процесі щодо евтаназії. Справа стосувалася жінки, яка страждала на хронічне захворювання кишківника. Згідно з рішенням суду від 2018 року, яке пізніше підтвердив Федеральний суд Німеччини, бажання пацієнтки слід було поважати.
- У 2020 році Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив евтаназію. Судді вирішили, що право на смерть за власним бажанням належить до особистих прав людини.