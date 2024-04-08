У Франції штрафуватимуть пацієнтів, які не зʼявляються на прийом до лікаря

Новини

Enrique Saldivar / Flickr

У Франції планують запровадити штрафи в €5 для тих, хто записується на прийом до лікаря, а потім пропускає його.

Про це заявив премʼєр-міністр Франції Габріель Атталь, передає видання Le Monde.

Штрафи за пропуски медичних консультацій — один із кількох заходів для підвищення рівня охорони здоровʼя у країні, оголошених Атталем.

У головній профспілці лікарів Франції заявили, що пацієнти щороку пропускають 27 мільйонів прийомів.

«Ми не можемо цього допускати», — сказав Атталь.

Також він додав, що такий підхід може звільнити від 15 до 20 мільйонів записів на рік для інших людей.

За його словами, відповідний законопроєкт найближчим часом представлять парламенту, і уряд хоче, щоб штрафувати за пропущені прийоми могли вже з 1 січня наступного року.

За цим законопроєктом штраф матиме виплатити будь-яка людина, котра не зʼявиться на запис до лікаря або скасує прийом менш ніж за добу. Лікарі зможуть позбавити пацієнта штрафу, якщо вирішать, що причина неявки була достатньо вагомою.

Французький премʼєр також заявив, що намагатиметься збільшити кількість випускників медичних університетів, аби задовольнити критичну нестачу лікарів у країні. Його мета — збільшити кількість студентів, які переходять на другий курс медичних спеціальностей з 10 тисяч у 2023 році до 12 тисяч у 2025 році та 16 тисяч у 2027 році.

Медицина вважається чи не найскладнішим фахом для вивчення в університетах Франції — близько третини студентів кидають навчання в кінці першого курсу.

На пресконференції Атталь також повідомив, що з наступного року у країні проведуть експеримент: пацієнтам дозволять записуватися на прийом до деяких спеціалістів самостійно, без відповідного направлення від лікаря загальної практики, як нині передбачено правилами. У відповідь на цю пропозицію головна профспілка лікарів загальної практики MG France сказала, що «це нічого не вирішить», адже спеціалістів у країні не вистачає так само, як і лікарів загального профілю.