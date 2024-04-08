Bloomberg: Саміт миру у Швейцарії планують провести у середині червня

Новини

Getty Images / «Бабель»

Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16—17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.

Офіційно речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.