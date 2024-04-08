Bloomberg: Саміт миру у Швейцарії планують провести у середині червня
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16—17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні. Очікують, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.
Ключовим питанням є те, чи братиме участь Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву.
Офіційно речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру. «Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни», — зазначив Зеленський.