Верховний суд Бразилії почав розслідування проти Ілона Маска через відмову блокувати акаунти в X

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Верховний суд Бразилії розпочав розслідування щодо американського мільярдера Ілона Маска за звинуваченнями в перешкоджанні правосуддю через відмову блокувати акаунти в X.

Про це пишуть Associated Press і Bloomberg.

Суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораеса розслідує діяльність так званих цифрових ополченців, яких звинувачують у поширенні фейкових новин і повідомлень, що розпалюють ненависть, під час правління колишнього ультраправого президента Жаїра Болсонару.

В X заявили, що за рішенням бразильського суду соцмережа була вимушена заблокувати деякі популярні акаунти в Бразилії. водночас компанія не знає, на яких підставах були видані ці накази про блокування та які саме пости нібито порушують закон.

«Ми вважаємо, що такі накази не відповідають Бразильській системі громадянських прав в інтернеті або Федеральній конституції Бразилії, і ми оскаржуємо їх у судовому порядку, де це можливо», — повідомили в X.

Сам Маск у дописі звинуватив Мораеса в «нахабній і неодноразовій» зраді конституції й народу Бразилії. Мільярдер також заявив, що X проігнорує вимоги суду і розблокує всі акаунти.

«Ми знімаємо всі обмеження. Цей суддя наклав величезні штрафи, погрожував заарештувати наших співробітників і перекрити доступ до X у Бразилії. В результаті ми, ймовірно, втратимо всі доходи в Бразилії й будемо змушені закрити наш офіс там. Але принципи важливіші за прибуток», — написав він.

Пізніше Маск додав, що доступ до X в Бразилії у разі блокування можна буде отримати через VPN.

У відповідь суддя де Мораес розпочав розслідування щодо Маска за можливе перешкоджання правосуддю. В документах суду йдеться, що мільярдер «розпочав кампанію з дезінформації» і що X (Twitter) зловживає владою для «незаконного впливу на громадську думку». Маска також долучили до кримінальної справи щодо «цифрових ополченців».

У рішенні суду також йдеться, що кожен заблокований акаунт, який X зрештою активує, тягне за собою штраф у 100 тисяч реалів (767 тисяч гривень) на день, а винних осіб буде притягнути до юридичної відповідальності за невиконання судового рішення.