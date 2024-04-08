Британець Кук перший у світі пробіг через всю Африку. По дорозі його грабували й викрадали

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Британець Расс Кук на прізвисько Hardest Geezer (Найжорсткіший дивак) став першою людиною, яка пробігла всю Африку. По дорозі його викрали й пограбували під дулом пістолета.

Про це пишуть The Guardian, Daily Star і Sky News.

27-річний спортсмен із Вортінгу, Велика Британія, розпочав свій марафон 22 квітня 2023 року з найпівденнішої точки Південної Африки, мису Агульяс.

Всього через 50 днів після початку забігу — 24 червня — Кук став жертвою збройного пограбування в Анголі. Злодії вкрали цінні речі Расса та його команди підтримки, включаючи паспорти, візи, готівку, телефони і фотоапарати. Однак він продовжив рухатися маршрутом.

На 102-й день забігу він опинився відокремленим від своєї групи підтримки в Демократичній Республіці Конго через непрохідні дороги на запланованому маршруті. Чоловік спробував знайти свою команду в селі поруч, однак місцевий вождь став вимагати гроші від бігуна, хоча той не мав готівки. Невдовзі Расса оточили люди, озброєні мачете.

«Я спорожнив сумку, щоб показати, що в мене немає нічого, окрім недоїденого печива. Віддав його їм і втік», — розповів бігун про цей інцидент.

Після втечі Расс кілька годин пробирався крізь джунглі, намагаючись триматися трохи далі від наїжджених стежок. Зрештою він дістався села, де планував зустрітися зі своєю групою, але виявив, що для фургона підтримки дорога знову стала непрохідною.

«Я вже вирушив назад, до останнього відомого місця з проїжджою дорогою, коли підʼїхали двоє хлопців на мотоциклі. Вони не говорили англійською, але намагалися пояснити, що я повинен поїхати з ними, щоб повернутися до моїх друзів», — написав Расс.

За словами Расса, пізно ввечері вони дісталися іншого села. Там його відвели в хатину, де безліч чоловіків сперечалися про те, що з ним робити і скільки грошей він їм винен.

«В моїй голові крутилася думка, що це кінець. Я самопроголошений найжорсткіший дивак. Я ось-ось опинюся в конголезькому таборі, а потім мене розірвуть на частини і зʼїдять», — описує британець ті події.

Бігуну все-таки вдалося «залагодити ситуацію», коли зʼявився вождь, який трохи говорив англійською. Після цього команда підтримки кілька днів планувала, як дістатися до нього і привезти гроші для місцевих жителів. Врешті-решт чоловіка відпустили.

У січні Кук зіткнувся з проблемою візи при перетині кордону з Мавританії до Алжиру. Після масштабної кампанії в соціальних мережах на підтримку бігуна посольство Алжиру заявило, що надасть йому візу ввічливості «на місці», — це означає, що він може перетнути кордон.

Загалом Расс за 352 дні пробіг 16 тисяч км, перетнувши кордони 16 країн. Фінішну пряму він перетнув 7 квітня в Тунісі.

Метою всього забігу Расса було зібрати кошти на благодійність. На платформі Give Star йому задонатили 770 тисяч фунтів стерлінгів (майже 38 мільйонів гривень).