Біля станції «Академік Вернадський» нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів — це свідчить про зміни клімату

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Українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція «Академік Вернадський». Їх там понад сім тисяч — по 500 пінгвінів на кожного дослідника.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

Рекордна кількість пінгвінів на Галіндезі свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці, через що тварини мігрують і захоплюють нові території.

До 2007 року субантарктичні пінгвіни не гніздували біля станції Вернадського. Учені вважають головною причиною змін пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез. Раніше в цій місцевості морози доходили до -20 С⁰ і нижче, і крига заважала пінгвінам полювати.

Цього ж сезону українські біологи нарахували на острові:

девʼять колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів загальною кількістю 35 тисяч;

три колонії холоднолюбних пінгвінів Аделі загальною кількістю до пʼяти тисяч;

понад 50 особин антарктичних пінгвінів, які надають перевагу транзитній зоні між Субантарктикою й Антарктикою.

Дослідникам важливо відстежувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів. Це одна з ознак змін клімату в Антарктиці. До того ж пінгвіни удобрюють крижаний континент послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності, а ще слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються хижаки, як-от морські леопарди й поморники.

Субантарктичні пінгвіни припливають на Галіндез на шлюбний сезон у вересні — жовтні. Тепер же вони тут і гніздуються.