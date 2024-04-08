У Києві на станції фунікулера в сутичці загинув юнак. ДБР відкрило справу, бо підозрюваним виявився правоохоронець
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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tov-tob.livejournal.com
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього на станції фунікулера в Києві. Зʼясувалося, що нападник працював в Управлінні державної охорони України.
Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. На верхній станції фунікулера правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці.
Затриманого правоохоронця відсторонили від виконання обовʼязків.
Наразі триває комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років увʼязнення.
Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону уточнила, що затриманий 1994 року народження.
- Увечері 7 квітня в соцмережах зʼявилась інформація, що в Києві на станції фунікулера під час конфлікту загинув юнак. Сутичка між молодиками сталась на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського монастиря. У «Київпастрансі» о 20:01 повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок».