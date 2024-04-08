Петиція про створення зоополіції набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути уряд
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Артем Марков / «Бабель»
Петиція до уряду із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.
Автори петиції просять Кабмін створити в структурі Національної поліції України підрозділ зоополіції та розробити нормативно-правову базу для його діяльності.
Заклик пояснюють тим, що Нацполіція не реагує належним чином на кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері поводження з тваринами, а поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів.
На думку авторки петиції, такий підрозділ міг би складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами, відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування, тимчасово вилучати тварин, а також стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.
- У 2017 році Київська міська рада зверталася до Верховної Ради з пропозицією внести зміни в закон про Національну поліцію, зокрема доповнити його пунктом про створення зоополіції. Зазначалося, що можливість створення зоополіції не передбачена законом України і вимагає регламентації нормативно-правовими актами.