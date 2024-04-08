Біля Мозамбіку загинули понад 90 людей. Вони намагались втекти від холери

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Climate Centre / Flickr

Біля північного узбережжя Мозамбіку перекинувся човен, де було 130 людей на борту — люди рятувалися від спалаху холери і прямували з Лунги на острів Мозамбік біля узбережжя Нампули. Через аварію загинули 90 людей. Про це пише BBC із посиланням на місцеву владу

Рибальський човен міг вмістити максимум 100 людей. Судно, ймовірно, зазнало аварії, потрапивши під високі хвилі. За даними ЮНІСЕФ, зараз Мозамбік охоплений найбільшим за останні 25 років спалахом холери. Від початку спалаху у вересні 2022 року було зареєстровано понад 37 000 випадків.

Провінція Нампула є найбільш постраждалим регіоном, на який припадає третина всіх випадків холери, що фіксують з жовтня минулого року. За даними місцевої адміністрації, на човні загинула 91 людина, серед постраждалих було багато дітей. Рятувальники знайшли пʼятьох уцілілих, але морські умови ускладнюють рятувальну операцію.

Більшість пасажирів нібито намагалися втекти з материка через паніку, спричинену дезінформацією про холеру.