На Одещині чоловіки у військовій формі заштовхали 14-річного хлопця в мікроавтобус. У місцевому ТЦК розпочали перевірку

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Бессарабія Inform

У селі Приозерне Одеської області чоловіки у військовій формі з автоматами заштовхали 14-річного хлопця в мікроавтобус і вивезли в бік села Червоний Яр. Підлітка начебто побили, а коли нападники дізналися його вік, відпустили й залишили на трасі.

Про це місцевому виданню «Бессарабія INFORM» повідомила начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

Інцидент трапився ще 2 квітня. Тоді хлопець ішов по центральній вулиці Приозерного, коли поруч із ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє чоловіків у військовій формі, в балаклавах і з автоматами. Вони начебто заламали йому руки й затягли до авто, де погрожували зброєю, а потім побили і звʼязали руки. Ще один чоловік був за кермом.

Коли нападники дізналися вік хлопця й зрозуміли, що везуть неповнолітнього, викинули його з буса та зняли стяжки. Наостанок чоловіки попередили підлітка, щоб він мовчав про цей випадок, погрожуючи тим, що нібито знають, де мешкає він і його рідні.

Зрештою у селі дізналися про те, що хлопця викрадали, і сповістили поліцію. Правоохоронці записали свідчення хлопця, який скаржився на болі в тілі, а також знайшли очевидців викрадення.

Після публікації журналістського матеріалу про цей випадок, зреагували і в Одеському обласному ТЦК та СП. Там заявили, що через звинувачення на адресу працівників ТЦК розпочали службову перевірку.

Також зазначили, що всі обставини події «ретельно вивчаються», а командування «забезпечило максимальне сприяння» правоохоронним органам, що розпочали розслідування за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Винним загрожує до трьох років позбавлення волі.